Milan, la resa dei conti: tutti a rapporto a Milanello. Cosa succede oggi

Theo si scusa ma c'è aria di addio

Theo Hernandez sa di averla combinata grossa. Le due ammonizioni nella partita contro il Feyenoord sono state una più brutta dell’altra, e aver lasciato la squadra in dieci per tutto il secondo tempo ha condannato il Milan all’eliminazione. Sulla testa del francese sono piovute critiche da ogni lato, il pubblico rossonero non riesce a perdonare più gli errori dell’esterno sinistro e vorrebbe chiudere il rapporto con Theo a fine stagione. Probabilmente andrà così, perché sembra proprio che il ciclo sia finito e gli episodi negativi nel corso della stagione sono davvero tanti. Tuttavia Hernandez ha provato a scusarsi per aver contribuito in modo diretto all’estromissione della sua squadra dall’Europa: «Provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo», ha dichiarato il francese. Ora però serviranno i fatti oltre le parole. Il futuro di Theo al Milan sembra essere segnato, e con l’uscita dalla Champions si complicano anche altre possibili trattative, tra cui l’acquisto di Joao Felix per circa una quarantina di milioni. Senza gli introiti della competizione europea in vista del prossimo mercato ci saranno meno risorse e il portoghese potrebbe tornare al Chelsea. Da valutare anche altre cessioni per rivoluzionare un parco giocatori che non riesce a portare risultati.