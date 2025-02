I tifosi sono furiosi, ma il Milan non può rinunciare a Theo Hernandez

Le scuse basteranno? Non per molti tifosi, i quali, dopo averlo spesso esaltato ed apprezzato a prescindere dalle prestazioni positive o negative, non riescono a deglutire la follia di martedì costata al Milan l'eliminazione dalla Champions League. Per Sergio Conceiçao, invece, sì. Molto probabilmente. Un po' per virtù, perché, in fondo, dopo la grande tempesta vien fuori spesso il sole, e un po' per necessità, poiché, oggettivamente, se non lui chi. Theo Hernandez sta vivendo ore difficili a Milanello, le più complicate dei suoi sei anni in rossonero, stretto dai rimorsi di coscienza per i due gialli contro il Feyenoord e dall'ansia per il prossimo futuro, tutto da decifrare. L'unica salvezza, paradossalmente, si chiama campo, si chiama partita, si chiamano fatti. Quelli da mettere in mostra dopo le scuse, sperando nel perdono totale. Già da domani a Torino?