Milan Futuro, Oddo è il nuovo allenatore: il comunicato

Massimo Oddo torna al Milan . L'ex terzino rossonero è il nuovo allenatore del Milan Futuro, prendendo il posto Daniele Bonera . Attualmente, la squadra rossonera si trova al terzultimo posto del girone B di Serie C con ventidue punti collezionati in ventotto partite. Nelle ultime tre partite sono arrivate altrettante sconfitte.

Oddo di nuovo in rossonero: la nuova avventura in Serie C

Il Milan ha comunicato l'arrivo di Massimo Oddo attraverso un comunicato ufficiale: "AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica di Milan Futuro a Massimo Oddo. Oddo, nato a Pescara il 14 giugno 1976, ha giocato nella Primavera del Milan e nel gennaio 2007 è tornato in rossonero vincendo, in quella stagione, la Champions League. Da allenatore ha avuto diverse esperienze tra Serie A, Serie B e Serie C. Il Club, nel dare il bentornato in rossonero a Massimo, augura a lui e allo staff buon lavoro".