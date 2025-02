Conceiçao diretta dopo Bologna-Milan: le parole del tecnico in tv e in conferenza stampa

BOLOGNA - Nuova sconfitta per il Milan , che cade nel recupero di campionato con il Bologna e vede allontanarsi, forse definitivamente, l'obiettivo del quarto posto. Rossoneri che scivolano all'ottavo posto e Sergio Conceiçao sulla graticola. Tante le voci sul futuro del tecnico e grande attesa per le sue parole al termine del match del Dall'Ara. Segui le dichiarazioni live...

23:16

Tifosi del Milan furiosi sui social: #cardinaleout

In attesa delle parole di Conceiçao si scatena la rabbia social dei tifosi del Milan: #cardinaleout in tendenza, ma forti critiche anche a Ibrahimovic e Furlani, oltre che ai giocatori, imputati di scarso impegno e mancanza di carattere.

23:11

Italiano soddisfatto: "Bravi a non mollare"

Soddisfatto Vincenzo Italiano: "È stata dura, una partita che avevamo dominato e che abbiamo rischiato di non vincere. Ancora una volta però abbiamo dimostrato che in casa siamo capaci di queste prestazioni e di saper ribaltare situazioni pesanti. Bravi i ragazzi a non mollare".

23:06

Bocche cucite in casa Milan, a breve Conceiçao

Milan chiuso negli spogliatoi e giocatori che non si vedono in mix-zone. A breve sarà Conceiçao a presentarsi ai microfoni per commentare la sconfitta con il Bologna.

22:57

Settima sconfitta in campionato per il Milan

Quella con il Bologna è la settima sconfitta in campionato, come nell'intera scorsa ragione. L'attacco è il peggiore delle prime nove in classifica. Sono solo alcuni dei numeri che spiegano l'ottavo posto rossonero.

22:47

Milan contestato dai tifosi al seguito

Non l'hanno presa bene i tifosi del Milan presenti al Dall'Ara: dura contestazione nei confronti della squadra e, come ormai consueto, della società.

22:40

Il Milan naufraga al Dall'Ara, a breve le parole di Conceiçao

Il gol di Leao è valso il tempo di un'illusione, la rimonta del Bologna apre la crisi del Milan, ora ottavo in classifica. Attesa per le parole di Segio Conceiçao dopo il match del Dall'Ara.

Stadio Dall'Ara - Bologna