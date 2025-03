Abraham, il paragone tra Mourinho e Conceicao: "Sono simili, ecco perché"

Una stagione complicata , un grande feeling con la Serie A e il paragone tra Conceicao e Mourinho . Questi alcuni dei temi trattati da Tammy Abraham nella sua intervista ai microfoni di CBS Sports Golazo. L'attaccante inglese, 34 presenze e 8 gol fin qui in stagione, ha cercato di caricare l'ambiente rossonero per le prossime partite.

Abraham: "Milan, possiamo ancora vincere un trofeo"

"Ci saranno sempre alti e bassi - le parole di Abraham sul Milan reduce da due sconfitte e dalla dolorosa eliminazione in Champions -. Si tratta di come li superiamo. Volevamo essere in una grande competizione come la Champions League, ma a volte si vince e a volte si perde. Questa è una di quelle occasioni in cui dobbiamo imparare e diventare più forti come squadra. Abbiamo ancora la possibilità di vincere un altro trofeo, e stiamo lottando per riuscirci ogni volta che possiamo. È una vera e propria montagna russa, ma siamo ancora qui, siamo pronti a combattere e siamo il Milan: dovremmo voler vincere ogni trofeo".

Abraham e il rapporto con la Serie A

Abraham gioca in Serie A da quattro anni, ed ha confermato il suo grande feeling con il campionato italiano: "La prima cosa che ho detto quando sono arrivato qui è stata che era il momento di spiegare le ali e provare qualcosa di diverso. Ora le persone si stanno rendendo conto che c'è di più che stare nella propria zona di comfort. Ciò che porta così tanti giocatori dall'Inghilterra alla Serie A è che non hanno più paura, la gente vuole provare qualcosa di diverso. Non c'è posto migliore dell'Italia per imparare la cultura e il calcio. Quando Walker mi ha chiamato, la mia risposta è stata chiara e ovvia: gli ho detto quanto è grande questo club, quanto è meraviglioso, e la mia ottima esperienza finora. Non è stata una decisione difficile per lui".