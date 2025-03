Di Canio asfalta Conceicao: "In caduta libera". Poi attacca la maglia del Milan: "Sembrava..."

Di Canio: "Mi sembra impossibile che Conceicao possa sistemare i problemi"

Milan in caduta libera, alla terza sconfitta consecutiva. Di Canio lo ha asfaltato: "Mi sembra impossibile che Conceicao possa sistemare i problemi. I rapporti si sono deteriorati da subito, fin dai primi giorni. Guardate Joao Felix, in campo a prescindere anche se non rende. Questo crea enormi problemi agli altri. Poi è molto limitato Reijnders, lì in mezzo al campo. È una squadra molto fragile, che ha problemi anche nei rapporti. È una caduta libera totale, è molto difficile pensare che non continui questa caduta a meno che non si facciano scelte forti e coraggiose. L'ambiente e l'etica sono un disastro".