Leao, il messaggio criptico sui social dopo il ko del Milan con la Lazio

MILANO - L’ennesima sconfitta incassata, l’ennesima prestazione incerta, i soliti fischi di San Siro. Il Milan perde nel recupero contro la Lazio e si allontana ulteriormente dall’obiettivo stagionale. La squadra di Conceicao, condannata da un rigore di Pedro, dopo aver perso lo scontro diretto contro i biancocelesti ha un divario di nove punti dal quarto posto , e la sfida della Juve di questa sera potrebbe ulteriormente allontanare i rossoneri dal loro traguardo. Nonostante le critiche dei tifosi e le voci sull’ennesimo cambio in panchina, Rafael Leao esce allo scoperto sul proprio profilo social per rianimare un ambiente deluso e frustrato.

Milan, Leao scuote l’ambiente rossonero

Ieri sera l’attaccante portoghese ha disputato una buona partita servendo l’assist per il momentaneo pareggio del nigeriano Chukwueze. Ma nel recupero è maturata l’ennesima sconfitta. Leao questa mattina ha provato a scuotere l’ambiente facendo trapelare un’unione di intenti all’interno del gruppo rossonero senza tralasciare una velata critica ai suoi stessi tifosi per la contestazione andata in scena durante l'incontro con la Lazio a San Siro. “Purtroppo siamo contro tutto e tutti - scrive l’attaccante del Milan sul proprio profilo Instagram - è ora di tornare a risultati positivi e il gruppo resterà più unito che mai!”. La contestazione dei tifosi in occasione della sfida con la Lazio ha lasciato il segno anche nelle parole di Rafa Leao che ora cercherà di prendere per mano la squadra in quest’ultima parte di stagione.