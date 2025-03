Pavlovic espulso in Milan-Lazio: il post social dopo il rosso diretto

"Mi dispiace di avervi deluso stasera. Grazie per il vostro supporto". Così Strahinja Pavlovic dopo l'espulsione al 67' di Milan-Lazio per un intervento in scivolata su Isaksen. Il difensore serbo, allontanato dal campo dall'arbitro Manganiello, ha utilizzato il suo account X per esprimere rammarico in merito l'episodio che lo ha visto suo malgrado protagonista sul risultato di 1-0 per i biancocelesti. Gli ospiti sono stati momentanemente riacciuffati da Chukwueze all'85' ma, alla fine, il Diavolo è uscito sconfitto per un calcio di rigore trasformato da Pedro all'98'.