Milan, incontro in America Furlani-Cardinale: ecco tutti i problemi da risolvere

MILANO - I contatti via call saranno pure quotidiani, ma certe questioni vanno chiarite e affrontate di persona. Cosi l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ieri è volato a New York per incontrare il proprietario del club Gerry Cardinale, per una riunione che ha toccato tanti argomenti, a partire dal momento di crisi che sta vivendo il club fino alla programmazione del futuro. Tra i motivi del viaggio negli Stati Uniti c’è anche la necessità da parte del Ceo rossonero di riequilibrare i rapporti di lavoro interni alla società milanista. Spesso visioni diverse interne al Milan hanno portato confusione o rallentamenti nei processi decisionali. Un team di lavoro non sempre è d’accordo sulla strada da intraprendere, così fare chiarezza nella catena di comando è stato uno degli scopi del viaggio di Furlani a New York. D’altronde già in passato ci sono state problematiche interne che hanno compromesso il lavoro sul campo. Non è la prima volta negli ultimi anni che le visioni differenti dei dirigenti hanno fatto solamente confusione, e la storia insegna che solo quando tutti hanno remato verso la stessa direzione sono arrivati i risultati.