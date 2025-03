Milan, Conceiçao si è stancato: via alla rivoluzione, fuori i senatori

È arrivato quel momento della stagione in cui si dà spazio ad altre linee, facendo a meno dei cosiddetti titolari. Di già. Era successa la stessa cosa anche l'anno scorso: ad un certo punto, Stefano Pioli fece a meno in diverse occasioni degli uomini di punta della sua rosa, accusati di scarso rendimento . Lo aveva fatto ad inizio stagione anche Paulo Fonseca, con risultati più o meno nefasti. Lo fa ora, senza però avere la costrizione del turnover per le troppe partite in programma, Sergio Conceiçao. Il tecnico portoghese, infatti, potrebbe schierare a Lecce un undici completamente rivoluzionato a causa di squalifiche e scelte tecniche. O almeno, questo è ciò che ha provato nell'allenamento di ieri e, fino a domani sera, tutto può cambiare. Non sarebbe una novità con l'ex Porto in panchina.

Milan, la lista degli esclusi: i nomi

L'undici del Via del Mare non dovrebbe prevedere dal primo minuto alcuni nomi grossi: fuori Theo Hernandez e Joao Felix. Non la prima esclusione dell'anno per i primi due senatori, la seconda di fila per il talento in prestito dal Chelsea. Ma, anche in questo caso, nulla che faccia gridare allo scandalo. Theo Hernandez sta offrendo da tempo prestazioni di bassissimo livello e anche contro la Lazio ha dimostrato di essere più un anello debole che un punto di forza: il giovane del 2005 Davide Bartesaghi, almeno dal punto di vista dell'impegno, qualcosa in più potrà dare. Joao Felix, invece, è apparso poco utile alla causa in tutte le uscite fin qui, eccezion fatta per l'esordio con la Roma: quasi logico che cominci dalla panchina.

Conceicao fa il punto sui giocatori stanchi e gli squalificati

Leggermente diverso è il discorso per Rafa Leao e Santi Gimenez. Il messicano, da quando è arrivato al Milan, non ha mai riposato ed è fondamentale non farlo cadere nel loop negativo che attanaglia da mesi i suoi compagni: si gioca il posto con Abraham. Il 10, invece, è stato il migliore in campo per i rossoneri contro la Lazio, ma non riesce a soddisfare fino in fondo il suo allenatore: tra un po' di riposo e scelta tecnica, dunque, è possibile prevedere la panchina per lui con Sottil al suo posto. Vedranno i compagni da bordo campo anche Youssouf Fofana e Yunus Musah, negativi nelle ultime uscite: al loro posto, spazio a Warren Bondo (alla prima assoluta col Milan) e ad Alex Jimenez, che prenderà il posto dell'americano sull'esterno destro della trequarti con Pulisic in mezzo. Il match contro la Lazio ha causato anche due squalificati ai rossoneri: non ci sarà Pavlovic, sostituito da uno tra Gabbia e Tomori al centro della difesa con Thiaw al fianco, e non ci sarà Mike Maignan, il cui posto sarà preso dal suo secondo Marco Sportiello. Completerà l'undici Kyle Walker da terzino destro, al rientro tra i titolari. Altro rientro tra i convocati potrebbe essere quello di Alessandro Florenzi, out dai campi da 221 giorni per il grave infortunio patito in tournée ad inizio anno negli Stati Uniti durante l'amichevole contro il Real Madrid. Tutte prove: nella rifinitura odierna se ne capirà di più; l'allenamento sarà seguito dalla conferenza stampa di Sergio Conceiçao e dalla partenza per il Salento.