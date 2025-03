L'unica cosa da milanista che Cardinale dovrebbe fare  

Ammonisce un proverbio portoghese, di certo noto a Conceiçao: "Hà mais ingratos que sapatos", ci sono più ingrati che scarpe. Considerazione più che mai calzante a proposito delle dure parole pronunciate dall'allenatore del Milan sul conto dell'ormai suo ex portavoce, dopo i veleni propalati dal medesimo a proposito dei presunti rapporti deteriorati fra Sergio e l'intero mondo Milan: "Non ho capito ciò che ha fatto. Non so se per cattiveria o perché è stato pagato da qualcuno. Sono stato avvisato dell'accaduto da una giornalista e non ci credevo. Mi spiace per chi lavora al Milan. Sono stato qui a Milanello per tutta la settimana, tutti i giorni, con la squadra e con la dirigenza, a parlare con i giocatori, a lavorare. E poi sono uscite certe cose non vere, complice quel signore là. Ne risponderà nelle sedi legali".