Conceiçao vince in rimonta contro il Lecce da 2-0 a 2-3 e respira. Sono state ore turbolente per il tecnico del Milan , con il caso del suo portavoce: questi tre punti sono puro ossigeno dopo tre sconfitte consecutive in campionato. I rossoneri hanno ribaltato il risultato segnando tre gol in 13 minuti, dal 78' all'81'. Segui con noi il post partita in tempo reale.

Classifica Serie A

20:50

Conceiçao: "Leao vuole dare sempre il massimo"

“Leao è un grandissimo giocatore, i giocatori di qualità devono sempre iniziare la partita. C’è da lavorare sulle partite e a volte per una ragione o per l’altra non parte titolare, ma lui anche se parte dalla panchina vuole dare sempre il massimo per la squadra, e questo di lui mi piace più di un assist e un gol”

20:47

Conceiçao: "I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine"

Conceiçao ha parlato dell'atteggiamento del Milan anche in conferenza stampa: “In un momento difficile è venuto fuori il carattere, anche i cambi hanno dato qualcosa in più alla squadra, e bravi i ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Adesso c’è voglia di lavorare, dobbiamo essere un po’ più equilibrati sennò ogni volta che l’avversario riparte crea dei problemi e non possiamo perderci questo. L’ultima settimana è stata importante, abbiamo fatto un lavoro che prima non potevamo fare. Fa parte dell’evoluzione della squadra in questo momento”.

20:37

Conceiçao: "Settimana più tranquilla? Vediamo"

Conceiçao chiude il collegamento a Dazn con una battuta: “Una settimana un po’ più tranquilla? Vediamo, grazie”

20:35

Conceiçao: "Ora possiamo lavorare in settimana"

“A volte è anche l’avversario che ha qualità non è solo atteggiamento. A me piace molto lavorare sul campo, non è una scusa, ma sulla nostra aggressività, il nostro, pressing, questo è lavoro. Ora abbiamo più tempo, anche se non sono felice perché siamo usciti dalla Champions. Io penso che i ragazzi hanno carattere. Bisogna metterlo sempre, deve diventare un’abitudine per metterla sempre in partita”.

20:31

Conceiçao: "Complimenti ai ragazzi, atteggiamento giusto"

Ecco le parole di Conceiçao a Dazn: “Questa volta abbiamo avuto più tempo per preparare questa partita, sapevamo quali erano le loro forze e le loro debolezze, i giocatori hanno lavorato bene e si sono impegnati a fare quello che avevo chiesto. Abbiamo fatto due gol e li hanno annullati. Nel secondo tempo non siamo entrati come volevamo e hanno fatto il secondo gol, poi è venuto fuori il carattere dei giocatori, io ho inserito calciatori offensivi e alla fine è andata bene. La base c’è stata durante la settimana, non solo oggi, quindi complimenti ai ragazzi, l’atteggiamento mi è piaciuto molto”

20:27

Pulisic: "Vittoria importante"

Pulisici a Dazn: "Siamo un gruppo molto unito e lo abbiamo dimostrato, è stata una vittoria importante, in un momento molto difficile".

20:19

Leao difende Conceiçao: "Il gruppo è unito"

Leao ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida: “Il nostro spirito di gruppo è sempre stato forte, unito - ha detto il portoghese - purtroppo siamo fuori dall’Europa, ma questa settimana abbiamo lavorato tutti insieme ed è stato completamente diverso, i giocatori hanno avuto l’opportunità di riposare. Oggi sono entrato con la voglia di aiutare la squadra, siamo tutti contenti”.

20:05

Le parole di Moncada sul futuro di Conceiçao

Leggi qui le dichiarazioni di Moncada sul futuro di Conceiçao nel prepartita

20:00

Attesa per le parole di Conceiçao

C'è grande attesa per le parole di Conceiçao dopo la vittoria in trasferta del Milan a Lecce.

Stadio Via del Mare - Lecce