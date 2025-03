Milan, comanda Furlani: ribaditi i pieni poteri dopo l’incontro con Cardinale

Decide Furlani: i compiti dell'ad rossonero

E non sarà solo l’uomo dei conti. Furlani, con in possesso una laurea in Bocconi, un Master in Business Administration ad Harvard ed esperienze alla Lehman Brothers e all’Apollo Management, curerà con particolare attenzione l’area finanziaria e commerciale del club, come fatto sostanzialmente sin dai tempi di Elliott azionista di maggioranza. Ed è proprio il filo diretto con Elliott, creditore di RedBird per l’acquisto del Milan, che lo mette in una posizione di forza all’interno del management rossonero. Perché tutto dovrà passare dal suo controllo. Anzi, Furlani prenderà le decisioni anche per ciò che riguarda l’area sportiva, sia che si tratti della compravendita dei calciatori (acquisti e cessioni, rinnovi di contratto) che della questione allenatore.