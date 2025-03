Milan, dilemma Leao: ecco cosa dovrebbe fare Conceiçao per farlo rendere meglio

MILANO - Su Rafa Leao ci si è sempre chiesti se voglia essere o non essere. In questi ultimi giorni, però, il dilemma che lo riguarda non tocca le vette shakespeariane, ma si ferma ad una questione più comune: è meglio schierarlo in campo dall'inizio o inserirlo a gara in corso ? Fino a quando c'era Stefano Pioli in panchina, vi erano sempre pochi dubbi: Leao titolare inamovibile, tranne rare eccezioni, perché giocatore su cui si basava - quasi totalmente - il gioco rossonero. Poi sono arrivati Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao e la storia, per motivi diversi, è un po' cambiata.

Leao, i numeri del 2024-25

In questa stagione, il portoghese ha guardato i compagni dalla panchina per dieci volte su 38 presenzi totali. Oltre alle reti contro la Lazio (un minuto prima del discusso cooling break) e al match di Bratislava contro lo Slovan con Fonseca in panchina, sono le statistiche con Conceiçao che fanno sorgere più di qualche dubbio su come sia meglio sfruttarlo. Con l'ex Porto allenatore, Leao è subentrato contro l'Inter in Supercoppa Italiana e contro Empoli, Hellas Verona e Lecce in campionato. E il tabellino parla chiaro: assist a Riyad, gol dello 0-1 ad Empoli, assist per l'1-0 a Gimenez contro gli scaligeri, assist a Pulisic sabato sera nel Salento. Ma al di là dei punti sui tabellini, è come Leao cambi la partita subentrando che si attesta come vero parametro di valutazione. Nelle gare citate, il Milan si era sempre trovato in difficoltà: sotto 2-0 contro l'Inter, in parità senza troppi sbocchi contro Empoli e Verona, sotto 2-0 a Lecce. Poi entra Leao e la partita si ribalta completamente: il Milan si rianima, aumenta sensibilmente la sua pericolosità, crea molte più occasioni e, a conti fatti, vince. Dati e sensazioni che non sono esattamente un dettaglio.

Le ultime cinque stagioni

Nelle ultime cinque stagioni, comunque, Leao è riuscito ad essere decisivo con frequenza. Certo, gli manca la continuità, ma il suo apporto non è mai mancato, sia a gara in corso che, come nella maggior parte dei casi, da titolare. Il portoghese, infatti, è undicesimo per gol più assist tra gli attaccanti dei maggiori cinque campionati europei: al primo posto c'è Salah, seguito dai mostri sacri Mbappé, Haaland, Kane, Lewandowski e Vinicius; poi, a dodici gol/assist di distanza, ci sono Lautaro Martinez (103, 85 gol + 18 assist) e, appunto, Leao (91, 48 gol + 43 assist). Insomma: tra chi è più decisivo in Europa per la propria squadra, c'è senza alcun dubbio anche il 10 del Milan. Difficile, dunque, pensare che Conceiçao possa continuare a sfruttarlo solo a gara in corso; certo, una gestione efficace del minutaggio non può solo che far bene, ma Leao fa la differenza e chi fa la differenza deve figurare il più delle volte tra i titolari. Perché in fin dei conti, meglio incanalarle prima le partite che dover sempre rimontare... grazie a Leao.