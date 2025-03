Maignan, accordo fatto. Ma ora il Milan aspetta

Il Milan contro il Como potrà contare nuovamente sul capitano Mike Maignan , assente nel successo di rimonta a Lecce a causa di una squalifica rimediata nel post gara contro la Lazio per un'espressione irriguardosa nei confronti dell'arbitro. Il rientro tra i pali del francese, convocato tra l’altro dalla nazionale per gli impegni in Nations League, sarà un test importante per il giocatore stesso, alle prese con un periodo in carriera non facile. L’ex Lilla infatti è stato parecchio criticato in questo inizio 2025 a causa di diverse partite in cui ha subito gol con evidenti errori . In particolare con l’intervento fuori tempo in casa del Feyenoord in Champions League, abbaglio decisivo per la sconfitta in Olanda. Oppure in Torino-Milan con il rinvio sul compagno di squadra Thiaw e il conseguente autorete, testimoniano di un Maignan non del tutto tranquillo. Il francese è un perfezionista e ha sempre dimostrato, in passato, di fare la differenza in positivo, mentre quest’anno qualche errore di troppo ha condannato il Milan a perdere punti importanti .

Maignan, c'è l'accordo ma il Milan aspetta

Il 29enne parigino nelle scorse settimane ha trovato un accordo verbale per il prolungamento del contratto che scade tra poco più di un anno (30 giugno 2026). Le parti si erano incontrate per discutere degli ultimi dettagli e l’intesa è stata trovata per un prolungamento fino al 2028 con aumento dell’ingaggio. Infatti Maignan con il rinnovo andrebbe a toccare quota 5 milioni di euro, diventando così tra i giocatori più pagati della rosa. Manca però l’ultimo passo, quello più importante, ovvero la firma che ratifichi il rinnovo. L’atto formale non è ancora arrivato e dietro ci sono delle spiegazioni. La prima è che il Milan starebbe riflettendo sulle prestazioni del giocatore e sulla cifra importante che dovrebbe incassare Maignan nei prossimi mesi. In questa stagione non è più un fattore come gli anni passati, inoltre si vorrebbe attendere l’arrivo del nuovo direttore sportivo che valuti attentamente entrate ed uscite, compresi i rinnovi, in vista della prossima stagione. Sempre in un’ottica di rilancio del progetto sportivo dopo la deludente stagione che sta vivendo il Diavolo. Dunque il rinnovo di Maignan è praticamente fatto, ma ci sono alcuni aspetti che il club sta valutando e per questo motivo non è ancora arrivata l’ufficialità. Il portiere milanista spera di poter festeggiare durante la sosta, o subito dopo, con un rinnovamento del matrimonio fino al 2028. Nei mesi passati Mike ha ricevuto pure corteggiamenti dall’estero ma ha sempre dato priorità alla formazione rossonera.

Rinnovi Milan: tocca a Pulisic, Theo in stand-by

Il Milan d’altronde sta lavorando da tempo sui prolungamenti e di recente ha formalizzato quello di Tijjani Reijnders fino al 2030, anche lui con adeguamento salariale fino a 3 milioni di euro. A breve dovrebbe essere pronto anche quello di Christian Pulisic, in quanto l’attuale scadenza è fissata per il 2027 con clausola unilaterale esercitabile dal club per allungarlo fino al 2028. L’americano però è tra i migliori da due anni a questa parte e la dirigenza vorrebbe premiarlo con un adeguamento economico. Resta in stand-by la trattativa per prolungare con Theo Hernandez, il cui contratto scade al 30 giugno del 2026.