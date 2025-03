Milan, Gimenez e il mese senza gol: “Mi sta aiutando mia moglie” 

Il cammino di Santiago è molto lungo: da Milano a Città del Messico, sede del ritiro della nazionale messicana. Nelle circa 15 ore di volo che separano l’Italia dal Messico, Santiago Gimenez avrà avuto modo di ripercorrere tutto ciò che gli è accaduto nell’ultimo mese e mezzo. Dalla speranza per la chiusura dell’affare con il Milan all’arrivo in rossonero, proseguendo con il primo assist contro la Roma e il primo gol ad Empoli , la brutta serata ricca di pressioni e di emozioni a Rotterdam e l’illusione dopo la sua rete al ritorno a San Siro, prima del mese di digiuno dai festeggiamenti che dura tutt’oggi. Tutto condensato, tutto così in fretta, tutto senza mai staccare completamente. E non è semplice per nessuno, neanche per i calciatori affermati: «Come tutti i cambiamenti - ha spiegato Gimenez ad una tv messicana - il primo mese è stato un po’ complicato: ci sono cose nuove, strade nuove, tutto è nuovo, anche la lingua ovviamente. A poco a poco, però, mi sto inserendo. Mia moglie mi ha aiutato moltissimo e mi ha lasciato che mi concentrassi soprattutto sul calcio».

Il pensiero di Conceiçao su Gimenez

Tutto normale quando si cambia Paese e, forse, nel caso specifico, anche vita. Un adattamento al nuovo mondo che il 7 rossonero sta cercando di trovare anche sul campo: «Santiago - ha spiegato Conceiçao dopo il Como, quinta gara consecutiva in cui Gimenez è rimasto a secco - sta lavorando tanto; durante la settimana lo vedo molto focalizzato in tutte le cose che facciamo, anche con gli altri attaccanti. Non è facile arrivare a giocare in Italia, con squadre molto organizzate a livello difensivo: c’è bisogno di un periodo normale per adattarsi. Sarà molto importante per il resto della stagione, ne sono sicuro».

Gimenez serve al Milan

L’importante, d’altronde, è avere ben chiaro dove ci si trovi e che cosa bisogna fare, quali obiettivi perseguire e che tipo di strade percorrere. Gimenez ci ha messo poco: «Quando sono arrivato in rossonero ho capito la grandezza del club, ma già lo percepivo da fuori. Da dentro lo senti il doppio, è gigantesco. Non viviamo un gran momento, ma mi hanno accolto nella migliore maniera possibile. Sto vivendo un sogno, voglio essere un esempio per far capire che con Dio tutto è possibile. Vivo il presente, mi godo ogni secondo». Al rientro dalla sosta, il Milan avrà partite decisive: prima il Napoli, poi l’andata con l’Inter e tanti scontri diretti per l’Europa. E Gimenez serve caldo. Ecco, dunque, che la chiamata del Messico per le finali della CONCACAF Nations League (venerdì 21 marzo alle 04:00 italiane a Los Angeles contro il Canada la semifinale, poi lunedì 24 marzo alla mezzanotte italiana l’eventuale finale contro una tra Stati Uniti e Panama) arriva nel momento giusto. Gimenez avrà possibilità di respirare, di riflettere, di rimettersi in forze. Per tornare a Milano con la testa forte con la quale si era presentato appena cinquanta giorni fa.