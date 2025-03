Milan, il sogno Fabregas che ricorda Sacchi

Un nodo alla volta da sciogliere. Il primo, forse il più delicato di tutti, è stato sciolto col viaggio di Giorgio Furlani negli Usa per presentare i conti del club al management RedBird e riverniciare il proprio ruolo di capo azienda oscurato dalle trattative londinesi sul ds. Di qui il viaggio successivo dell’ad a Dubai per incrementare i rapporti commerciali con quell’area e le sponsorizzazioni di un bilancio che vanta già un bel primato (440 milioni di fatturato). Il secondo nodo, anche questo molto chiacchierato durante la sosta per nazionale, è destinato a sciogliersi pubblicamente tra giovedì e venerdì quando Zlatan Ibrahimovic riapparirà a Milanello reduce, di sicuro, da una brutta influenza e forse anche da qualche mal di pancia cui ha fatto seguito un chiarimento con Gerry Cardinale, straconvinto della necessità di far lavorare il suo team in gruppo. Finora la “voce” di Cardinale è rimasto defilato, assente da Milanello dal giorno precedente al viaggio a Lecce, nessun post pubblicato sui propri social nonostante in queste ore avesse ricevuto complimenti e lodi da Olivier Giroud. Se uno, Ibra in compagnia del proprietario, ha incontrato a Londra tre candidati ds e adesso la scelta è stata fatta passare dall’ufficio di Furlani a casa Milan (ha il potere di firma), almeno su un punto i due hanno concordato: c’era un disperato bisogno di ispessire l’area sportiva con un professionista del settore, lasciando a Moncada l’area dello scouting nella quale ha lavorato con profitto. Poi, nonostante i continui sali e scendi del gradimento per uno o per l’altro candidato, alla fine arriverà il prescelto (magari a sorpresa) che deve avere le caratteristiche richieste da sempre, lavorare in gruppo e non da monarca assoluto come dimostrano gli errori commessi da questa formula (Giuntoli a Torino il più recente).