Loftus-Cheek salta Napoli-Milan: appendicite acuta, sarà operato

Niente Napoli-Milan per Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, che era quasi certo della maglia da titolare sul campo del "Maradona" , non sarà a disposizione di Conceiçao a causa di un'appendicite acuta accusata nella notte. Il giocatore sarà sottoposto nella giornata di oggi, 30 marzo, a un intervento chirurgico.

Appendicite acuta per Loftus-Cheek. In programma l'intervento

Nella notte tra sabato e domenica, trascorsa dal Milan in ritiro a Napoli, Loftus-Cheek ha accusato dei forti dolori addominali, che hanno necessitato un ricovero. Durante gli approfondimenti, è stata evidenziata un'appendicite acuta, come reso noto dal club rossonero. Per questo motivo, il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione. Un nuovo stop per Loftus Cheek, che dopo essere rientrato in campo contro il Como aveva lavorato intensamente durante la sosta, pronto a una maglia da titolare.