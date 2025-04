Milan, la dura frase di Conceiçao in conferenza: "Mi chiamavano 'pippa' appena arrivato"

Conceiçao in conferenza: "Inter squadra fortissima"

Dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato, il Milan torna in campo. Nella semifinale d'andata di Coppa Italia, i rossoneri sfideranno l'Inter nel quarto derby stagionale. Sergioha presentato la sfida in conferenza stampa: "Abbiamo la consapevolezza che la Coppa Italia rappresenta la strada più corta per andare in Europa".

Dopo la vittoria in Supercoppa e il pareggio in campionato, per Conceiçao si tratta del terzo derby stagionale: "Sono state partite importanti per noi. Vedremo di fare una buona partita, vediamo l'Inter cosa potrà fare: sono una squadra fortissima. L'allenatore è lì da tanto tempo e hanno un gioco solido. Ma noi vogliamo vincere". L'allenatore ha parlato quindi delle condizioni del gruppo: "Sta bene, sono tutti disponibili e abbiamo ancora un allenamento. Domani presenteremo un undici titolare forte". Mentre su Loftus-Cheek, colpito da appendicite acuta a Napoli: "Oggi tornerà a Milano" . Proprio al Maradona, Gimenez ha sbagliato un calcio di rigore. Di lui ha parlato Conceiçao: "Oggi ha segnato tanto in allenamento. Ci vuole un po' di adattamento, è assolutamente normale. Volevamo un Gimenez che subito, appena arrivato faceva quattro, cinque gol, poi c'è stato un calo, ed è normale. A me in Italia davano della "pippa" nelle prime partite. L'aiuto più grande che gli posso dare è lasciarlo tranquillo".