Conceiçao dopo il derby: "Non è una scusa, ma sono qui da soli tre mesi"

Il Milan non riesce a capitalizzare il vantaggio iniziale e porta a casa solo un pareggio: 1-1 a San Siro. Abraham ha aperto la partita nelle primissime battute del secondo tempo, venti minuti dopo Calahanoglu con il gol dell'ex trova la rete del pareggio. Rimane dunque tutto aperto in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma mercoledì 23 aprile. L'allenatore dei rossoneri Sergio Conceicao ha analizzato così la partita ai microfoni di Mediaset: "Aspettiamo la gara di ritorno per centrare la finale di Roma che vogliamo tanto. Devo ringraziare il pubblico che ha supportato la squadra, e poi i giocatori. Sono arrivato qua da tre mesi e dopo la Supercoppa abbiamo giocato ogni tre giorni. So che può sembrare una scusa ma è la verità: si allena anche l'aggressività e l'intensità. Noi ora stiamo cercando una forma nel campo per dare le risposte, come il secondo tempo a Napoli e la partita di oggi. Non saranno fantastici ma è una squadra più compatta come piace a me"".