Abraham, momento magico: il Milan pensa alla conferma

Al 23esimo di Milan-Fiorentina, Sergio Conceiçao ha deciso di richiamare in panchina Yunus Musah per far spazio a Luka Jovic ; il serbo si è posizionato da trequartista centrale, in mezzo all'esterno sinistro Leao e all'esterno destro Pulisic. Davanti è rimasto Tammy Abraham. In panchina, seduto, Santiago Gimenez. E qui il paradosso: l'attacco rossonero era composto da un calciatore in prestito secco (Abraham) e un calciatore in scadenza (Jovic) , mentre il colpo del calciomercato invernale di Zlatan Ibrahimovic e di Giorgio Furlani, Gimenez, costato 35 milioni di euro circa, guardava tutti da bordo campo . In nome della vittoria, poi, ogni scelta è legittima e il tabellino indica proprio Abraham e Jovic tra i marcatori, ma sono indubbiamente valutazioni che fanno riflettere.

Abraham, il Milan pensa alla conferma

Abraham è in un periodo di grande forma e il colpo subito ieri, che lo ha costretto al cambio a metà ripresa, non preoccupa. L'inglese ha giocato tre partite consecutive da titolare: non gli succedeva dal trittico Inter, Lecce, Bayer Leverkusen e Fiorentina tra settembre e ottobre con Paulo Fonseca in panchina. Conceiçao lo sta scegliendo in maniera particolare per le sue caratteristiche in fase di pressing. E l'ex Roma sta ripagando la sua fiducia: gol all'Inter in Coppa Italia, gol alla Fiorentina in campionato, doppia cifra di reti raggiunta in stagione tra tutte le competizioni con anche quattro assist all'attivo. E ora la permanenza in rossonero non è da escludere, soprattutto se rossoneri e giallorossi dovessero trovare un accordo per un nuovo prestito.

Jovic ritorna dopo problemi e panchina

Dopo tanti problemi fisici e tanta panchina, è rispuntato nelle gerarchie rossonere Luka Jovic: buon ingresso con gol a Napoli e ottimo subentro con gol e giocate funzionali contro la Fiorentina. E i messaggi a Conceiçao per trovare più spazio si moltiplicano: «Cerco - ha dichiarato il serbo - di fare quello che posso nei minuti concessi. Ho segnato. Sono stato bene a Firenze, ma ora gioco per il Milan e voglio giocare al meglio tutte le partite, fare quello che posso. Spero che l'allenatore se ne accorga». A giudicare dai recenti minutaggi, sicuramente Conceiçao più di uno sguardo glielo sta dando, anche a discapito del grande investimento invernale su Santiago Gimenez. Il messicano, dopo il colpo subito da De Gea, è da valutare in questi giorni. Al rientro in campo venerdì, è probabile che il tecnico portoghese si affidi nuovamente ad uno tra Abraham e Jovic. D'altronde, nel periodo di crisi del Milan, è giusto che giochi chi è più in forma e chi regala le migliori sensazioni. A prescindere dal prossimo futuro.