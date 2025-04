Difensore del Milan fa la spesa ma nessuno lo riconosce: il video è virale  

Il difensore del Milan Emerson Royal , 26 anni, ha fatto spesa in un Esselunga milanese (probabilmente quello di via Lorenteggio) senza essere riconosciuto da nessuno. Il video condiviso dalla moglie Estela Braga sui social è diventato virale. "Lo porto a fare shopping", ha scritto divertita la donna che dallo sportivo ha avuto un figlio, Ravi. Tra scaffali e carrelli, il giocatore non è apparso molto a suo agio: il supermercato non sembra essere proprio il suo habitat. Non è riuscito a prendere subito il carrello, facendo fatica con la moneta che non entrava nella fessura, poi ha aperto le gomme da masticare ancora prima di pagarle e infine ha armeggiato con un mazzo di fiori senza troppa convinzione. Il tutto con le Crocs ai piedi e un abbigliamento estremamente casual.

La spesa di Emerson Royal del Milan

Nella spesa di Emerson Royal del Milan impossibile non notare la grande quantità di carne acquistata, prevalentemente bianca. E poi uova, verdura, pannolini per il bambino e diversi pacchetti di chewin gum. "Ci sarà un ritorno", ha commentato il giocatore sotto il post della moglie, alla quale è legatissimo. Il brasiliano ex Tottenham e Barcellona si è infortunato lo scorso 24 gennaio, nella gara di Champions League contro il Girona. A pochi minuti dal fischio d'inizio Emerson ha accusato un problema muscolare. Problema che si è, poi, tramutato in guaio: lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro. Dall’infortunio, ormai, sono passati due mesi e mezzo. Lo scorso 27 marzo ha cominciato a correre sulla sabbia, primo passo per tornare poi a lavorare in campo. Il rientro in gruppo potrebbe avvenire dopo Pasqua, la speranza è quella di tornare a disposizione per la sfida con il Venezia, in calendario il 27 aprile.