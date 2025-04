Maignan torna a Udine, un uomo della Procura Federale posizionato dietro la sua porta per tutta la partita

Maignan torna a Udine e l’attenzione è speciale visti gli insulti razzisti ricevuti l’anno scorso dal portiere del Milan, che lo indussero ad abbandonare momentaneamente il campo. Per questo è stato designato un uomo in più della Procura Federale, posizionato dietro il capitano rossonero, dal riscaldamento al termine del match: l'obiettivo è percepire se ci saranno cori e insulti dai tifosi dell’Udinese. Nei giorni scorsi alcuni tifosi hanno esposto uno striscione a Udine contro Maignan.

Maignan, fischi dei tifosi dell'Udinese

Maignan viene fischiato dai tifosi dell'Udinese ogni volta che tocca palla, ma non sembra risentirne. Al 6' il portiere del Milan ha fatto un lancio perfetto direttamente per Leao, che non è riuscito a controllare permettendo ai difensori dell'Udinese di risolvere una soluzione complicata. Un assist comunque perfetto.