Conceicao: "Vedere Maignan a terra mi ha impressionato. Bravi i tifosi dell'Udinese che lo hanno applaudito"

UDINE - Un successo brillante che rilancia il Milan in chiave europea. La vittoria per 4-0 contro l’Udinese rilancia le aspettative dei rossoneri placando le polemiche intorno al tecnico Sergio Conceicao. Al termine della partita, l’allenatore portoghese si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport. “Non bisogna parlare degli obiettivi della squadra - afferma - l’unica cosa che conta sono i risultati. E l’unico modo per fare risultato è lavorare: pensiamo a lavorare, non c’è bisogno di parlare più di tanto. Ho avuto delle buone sensazioni con la difesa a tre, ho visto una squadra solida e compatta“.