Paura Maignan: come sta dopo l'infortunio in Udinese-Milan

MILANO - “Gli esami effettuati in ospedale hanno dato esito negativo per un trauma cranico. Maignan rimarrà in osservazione e tornerà a Milano sabato mattina”. Prima di tutto la buona notizia, ha spiegato il Milan nella notte rassicurando famiglia e tifosi. Dopo lo spavento di ieri, in campo durante Udinese-Milan, il portiere francese è in fase di ripresa. Lo scontro violento con Jimenez ha fatto temere il peggio: immediatamente soccorso e portato in ospedale, il rossonero è rimasto sotto osservazione come da procedura.