Milan, Conceição: "Finale di Coppa Italia? Non ci pensiamo, testa al Genoa". Su Theo e Leao...

MILANO - "La Coppa Italia? Ora pensiamo al Genoa e poi alle due gare col Bologna. Non devo gestire niente. Noi abbiamo la responsabilità di lavorare per un club come il Milan. Non si può dire che giochiamo per niente". Sono le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore del Milan, Sergio Conceição, alla vigilia del match dello stadio 'Ferraris' contro il Genoa, valido come 'Monday night' della 35esima giornata di Serie A. "Dobbiamo dimostrare ai tifosi sempre la qualità cercando di essere una squadra diversa da quella vista finora in campionato".