Brutte notizie per il Milan e Conceiçao: Youssouf Fofana è stato infatti costretto a lasciare il campo al 28' minuto della sfida contro il Genoa, sostituito da Rafael Leao. Il centrocampista francese, titolare dal primo minuto, ha subito un pestone al piede sinistro al 24', in un contrasto con Junior Messias, e per il dolore è stato tolto dal campo, come confermato dalla società rossonera.