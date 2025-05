Moncada su Conceicao: "Il suo futuro? Non c’entra la Coppa Italia, ha portato la mentalità giusta"  

"Il futuro di Sergio Conceicao non dipenderà dalla finale di Coppa Italia". A dirlo, nel pre partita di Genoa-Milan, posticipo del lunedì della 35esima giornata di campionato è il direttore tecnico del Milan Geoffrey Moncada. Il dirigente rossonero guarda al futuro: "Sappiamo dove e come intervenire - ha dettio ai microfoni di Dazn - per tornare ad un certo livello dobbiamo lavorare. Conosciamo quello di cui abbiamo bisogno e le cose da fare per provare a migliorare".