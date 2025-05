Moncada: "Il futuro di Conceiçao non dipende dalla Coppa Italia"

Il futuro di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan non dipende dalla finale di Coppa Italia . Parola di Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan ai microfoni di Mediaset a pochi istanti dal fischio d'inizio della sfida contro il Bologna. "Abbiamo la massima fiducia in lui, è un grande lavoratore".

Moncada: "Conceiçao un gran lavoratore"

Conceiçao in stagione ha già vinto un trofeo, la Supercoppa Italiana contro l'Inter in finale. "Lavora ogni giorno con me e Zlatan Ibrahimovic". Quindi, Moncada si è concentrato anche a parlare sulla questione dei rinnovi di contratto: "Stiamo parlando, veramente". Ma non ci sono altri pensieri al momnto: "Pensiamo solo alla partita. Non siamo favoriti, ma dobbiamo vincere".