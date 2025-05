Conceicao dopo Milan-Roma: "Non c'è fallo sul gol di Paredes. Rosso a Gimenez? C'era anche contro il Bologna"

Il Milan perde contro la Roma e ha l'aritmetica certezza che nella prossima stagione non parteciperà ad alcuna competizione europea. Un risultato che arriva dopo la pesante sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna, sulla quale l'allenatore dei rossoneri Sergio Conceicao è tornato a parlare dopo Roma-Milan ai microfoni di Dazn: "L'ambiente non è facile dopo una finale persa dove ci sono stati episodi che non girano a nostro favore, come tutti gli ultimi 5 mesi. Il Var che c'è stato oggi era lo stesso della partita contro il Bologna, mi hanno detto che quello di oggi ci può stare, ma è lo stesso che c'era su Gabbia . Comunque ci si giocava un titolo e un posto in Europa, era importante".

Milan, le parole di Conceicao

Oggi l'allenatore è stato anche espulso e salterà l'ultima partita di campionato: "Rosso? Ho detto solo di rispettare i giocatori. Il fallo sul secondo gol della Roma per me non c'è. Ho giocato per 25 anni, so che il terreno di gioco non è sempre dritto. Io ho vissuto sempre il calcio in maniera attiva. Mi dispiace di non poter essere vicino ai giocatori per l'ultima partita". Conceicao prosegue: "Oggi non era facile dopo l'espulsione. Abbiamo cercato di dare il massimo e su questo non ho niente da dire. Ero fiducioso di poter vincere la partita. Poi è arrivato il secondo gol sulla palla inattiva. Abbiamo avuto occasioni per pareggiarla con Jovic e Leao. A fine stagione bisogna ragionare su quello che è stato il lavoro. Io sono molto esigente su me stesso e lavorerò tutto quello che è stato fatto. Da quando sono arrivato abbiamo fatto punti per arrivare in zona Champions. Sono stati cinque mesi tutt'altro che perfetti, ma ci sono cose positive. Nelle partite importanti ci sono stati sempre o errori individuali o episodi contro di noi. Ognuno deve analizzare il suo lavoro. Ho sempre vissuto questa professione con passione.