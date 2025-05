Milan, ancora al direttore sportivo: torna di moda Tare

Una sola settimana e poi la stagione del Milan terminerà con la necessità di pensare subito alla prossima. Magari cominciando dall’ingresso in dirigenza del nuovo diesse: nelle ultime ore c’è un ritorno del Milan su Igli Tare . In attesa di scegliere anche il nuovo allenatore, ci saranno da valutare alcune questioni riguardanti i pezzi pregiati della rosa. Senza l'Europa che conta, qualcuno tra i big potrebbe - legittimamente - preferire altre corti, così come la società rossonera potrebbe pensare di far cassa per rimpinguare il proprio bilancio.

Milan, stallo con il City per Reijnders

Tanto denaro fresco potrebbe arrivare dalla cessione di Tijjani Reijnders. Su di lui c'è forte l'interesse del Manchester City: con l'addio di Kevin De Bruyne, Pep Guardiola vorrebbe fare dell'olandese il nuovo perno offensivo del suo centrocampo. È questione di giorni per l'invio della prima offerta: secondo le ultime indiscrezioni, supererà di poco i 55 milioni di euro. Non basteranno. Per pensare a salutare il numero 14, il Milan ascolterà solo proposte da 70 milioni di euro in su. Anche il Real Madrid ha chiesto informazioni su Reijnders: non è escluso che possa scatenarsi un'asta tra i più grandi club al mondo.

Milan, anche Theo Hernandez può partire

Chi non può fare lo stesso discorso è Theo Hernandez, reduce da una stagione negativa, nettamente al di sotto delle aspettative, con molti passaggi a vuoto ed episodi discutibili che scintille. Tale rendimento ha sicuramente inficiato il discorso rinnovo, bloccato ormai da mesi: non ci sono discussioni in corso tra la dirigenza rossonera e l'entourage del terzino. Tutto lascia pensare che l'addio si dovrà consumare entro questa estate, considerando il contratto in scadenza tra un anno e la volontà del Milan di non perdere più certi asset a parametro zero. Dovranno, però, arrivare le offerte giuste dai club giusti. Cosa che, fino ad oggi, non è mai avvenuta.

Milan-Maignan, tutto in stand by

Per Mike Maignan il discorso è diverso: le discussioni per il rinnovo sono state positive fino a gennaio, per poi arenarsi improvvisamente. Al momento, la situazione è di stallo: i documenti sono pronti, ma il portiere non firma e il Milan non gli mette la penna in mano. Ciò induce a pensare alla volontà della dirigenza rossonera di cederlo in estate, attendendo una offerta da almeno 20 milioni. Osservati Chevalier del Lilla e Carnesecchi dell'Atalanta.