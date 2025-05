Milan, con l'arrivo di Tare sfuma Sarri: le ipotesi per la panchina

I big rossoneri in uscita e quelli da blindare

Ancor più spinosa della questione allenatore è quella relativa ai pezzi pregiati della rosa rossonera, messi alcuni in discussione dall’annus horribilis che si sta per concludere e altri da ricche offerte che stanno per arrivare dall’estero. Tare, una volta sedutosi negli uffici di via Aldo Rossi, prenderà in mano il dossier sui contratti di Theo Hernandez e di Mike Maignan e valuterà, assieme a Giorgio Furlani e a Zlatan Ibrahimovic, come impostare il loro futuro; è probabile che la situazione non si modifichi granché rispetto a quella attuale: si attenderanno offerte in estate in modo da non perdere i due calciatori a zero. Molta attenzione verrà riservata a Tijjani Reijnders e a Chistian Pulisic: le big estere bussano alla porta degli agenti e, in caso di offerte irrinunciabili, almeno uno dei due potrebbe salutare il Milan.