Milan-Tare, ci siamo: firma nelle prossime ore

Manca solo la firma, che arriverà nelle prossime ore: Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Si legherà al club rossonero con un contratto biennale (più opzione per il terzo) da 800mila euro a stagione. L'ex dirigente della Lazio è l'uomo scelto dalla dirigenza rossonera per la ricostruzione del Milan, reduce da una stagione negativa e desideroso di ripartire.

Tare, sei trofei vinti con la Lazio

Tare, che ha lavorato nella capitale dal 2008 al 2023, vincendo tre Coppe Italia, tre Supercoppe italiane e conquistando due qualificazioni in Champions League, ha portato alla Lazio calciatori come Milinkovic-Savic, Immobile, Luis Alberto, Leiva, Acerbi, Romagnoli, Felipe Anderson ed ha lanciato in panchina Simone Inzaghi (oggi alla guida dell'Inter). La scelta del nuovo tecnico, chiamato a sostituire Sergio Conceicao, sarà una delle priorità.