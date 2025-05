Clamorosa contestazione dei tifosi del Milan: formano una scritta gigante in curva contro la società

In campo è in corso Milan-Monza, ma l'ultima di campionato nella San Siro rossonera si gioca di più sugli spalti. Dopo la sconfitta in Coppa Italia con il Bologna, i sogni rossoneri per questa stagione sono ormai tramontati, ma si lavora già alacremente per il futuro, sperando in nuovi innesti. Intanto però, a prescindere da come vada a finire la sfida con il Monza, la risposta del Meazza è inequivocabile.