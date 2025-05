Tare, buona la prima: 48 ore per convincere Allegri. E ora il mercato

“Al Milan si deve vincere. Ho le idee chiare del progetto”. Lo ha detto ieri il nuovo diesse rossonero, Igli Tare, e almeno fino a questo momento è stato di parola. Quarantotto ore, infatti, gli sono bastate per risolvere la questione dell’allenatore, una priorità per il club. Due giorni nei quali è stato capace di convincere Massimiliano Allegri a firmare, ma soprattutto a tornare in quella che già era sta