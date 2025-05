Milan, il messaggio di Ibrahimovic ai tifosi: "Abbiamo perso la battaglia ma..."

MILANO - "Questa non è stata la stagione che sognavamo e nemmeno quella per cui abbiamo lottato". Sono le parole di Zlatan Ibrahimovic , Senior Advisor di RedBird . Con un post sul proprio profilo Instagram, lo svedese ha caricato il Milan in vista della prossima stagione che vedrà il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina.

La carica di Ibrahimovic: "Il futuro dirà chi vincerà la guerra"

"Un trofeo, una finale persa... Non è abbastanza per un club come il nostro. Ma ogni battuta d'arresto alimenta il nostro fuoco", sottolinea Zlatan riferendosi non solo al trionfo in Supercoppa italiana con l'Inter ma anche alla recente (e cocente) sconfitta rossonera in finale di Coppa Italia, con il Bologna, lo scorso 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. "Ogni lezione imparata costruisce il nostro futuro. Quest'anno potremo anche aver perso la battaglia, ma il futuro dirà chi vincerà la guerra. Ci rialziamo, cresciamo e torniamo più forti. Forza Milan, sempre", conclude Ibrahimovic.