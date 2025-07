Al via la seconda era di Massimiliano Allegri al Milan . L'allenatore livornese torna a sedersi sulla panchina rossonera a undici anni di distanza dalla prima volta, dopo il periodo dal 2010 al 2014, lasso di tempo in cui ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa italiana. Nel corso della conferenza stampa di presentazione , lo stesso Allegri ha commentato il suo ritorno.

Allegri: "Sono un altro uomo e un altro allenatore". Quindi la battuta

Dal 2010 al 2025. Allegri, a quindici anni di distanza torna a essere l'allenatore del Milan. Sul ritorno lo stesso allenatore ha commentato: "Avevo i capelli..." scatendando la risata da parte dei presenti in sala stampa. Quindi, su quanto è cambiato: "Sono cambiato grazie alle esperienze. Non penso che i giovani siano più o meno bravi degli anziani, semplicemente tutto passa dalle esperienze. Tra un mese faccio 58 anni: rispetto al primo Milan sono una persona completamente diversa. Sono stato molto fortunato: gli anni al Milan mi hanno insegnato molto, quelli alla Juve mi hanno insegnato altro. Da qui deriva il mio bagaglio di esperienza che dovrò ancora incrementare: dentro al lavoro si può sempre migliorare. Il giorno che non si migliora più, si peggiora. Sono un altro uomo e un altro allenatore rispetto ad allora".