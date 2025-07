Allegri in conferenza: "Milan, devi diventare subito squadra. Modric? Straordinario" 

Il Milan , laggiù in Asia, è pronto per sfidare il Liverpool di Slot in un’amichevole di prestigio. Max Allegri inquadra così il prossimo test: “Affronteremo il Liverpool, la squadra campione d’Inghilterra, sarà molto importante e dobbiamo fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l’Arsenal . Nella partita precedente abbiamo giocato bene dal punto di vista difensivo, ma non abbiamo sfruttato le occasioni create in attacco. Questo tour è molto importante per conoscerci e per arrivare preparati all’inizio del campionato”.

Allegri, dal mercato del Milan a Modric e Leao

Impossibile non parlare di mercato: “La società sta lavorando bene sul mercato. Estupinan è arrivato e per noi sarà importante. Ora dovremo trovare altri elementi bravi e funzionali sul mercato al nostro organico”. Ma anche di Leao versione centravanti: “Con l’Arsenal mi è piaciuto, così come tutta la squadra. Abbiamo fatto una buona gara ma potevamo essere più incisivi in fase d’attacco”. Per Allegri la priorità è una sola: “Speriamo di diventare subito una squadra, è importante fare gruppo il più velocemente possibile. I ragazzi hanno voglia di lavorare e questa è una cosa molto importante. Miglioreremo giorno dopo giorno in allenamento. Modric? E’ un campione e un giocatore straordinario sotto il profilo tecnico. Per tutti sarà un esempio sia in campo che fuori”.