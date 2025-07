Il Milan di Allegri allarma lo chalet di Mergellina

Emozioni, sondaggi, votazioni sul campionato prossimo venturo allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina. E allora chi è l’avversario più temibile del Napoli nel prossimo campionato, chiede don Ciccio portiere di palazzo. Siamo in dodici, riferisce Salvatore pittore di alici, sette hanno votato il Milan di Allegri, due l’Inter se prende Lookman, due la Juventus, uno il Como. Come il Como, domanda don Ciccio portiere di palazzo. Io ho votato il Como, confessa don Peppino parcheggiatore allusivo, perché non ci sono avversari. E perché mai il Milan di Allegri, chiede don Ciccio portiere di palazzo. Non fa le coppe, è il responso tecnico di Pasquale Pazienza giornalista on-line. Ma quali coppe, sbotta Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca, io ho visto il Milan in tv contro il Liverpool. E allora, chiede Saverio Malaspina ragioniere. C’è il marchio di Allegri, il 3-5-2, otto uomini in area a difendere, un trequartista a rilanciare, due punte per il contropiede, espone Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Anch’io ho visto il Milan in tv, interviene Gennaro Piromallo salumiere, nella sua area non si vedeva un filo d’erba, c’erano più rossoneri che grattacieli abusivi a Milano. Tante sardine nella scatola dell’area di rigore come può pensarla un’Acciughina, ironizza Carmelo-a-rezza pescatore di fravaglia.