Milan, si avvicina il Modric-Day: il programma di Allegri tra allenamenti e amichevoli di lusso

MILANO - Nella mattinata australiana, il Milan ha preso il volo per far rientro in Italia in serata. Per smaltire fuso orario e fatiche varie della tournée, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi tre giorni di riposo; gli allenamenti a Milanello riprenderanno, infatti, martedì 5 agosto con una seduta pomeridiana . Il giorno prima, lunedì, il centro sportivo rossonero accoglierà per la prima volta Luka Modric . Stessa data per Santiago Gimenez : il messicano, domani, sarà ospite del Feyenoord al De Kuip per un saluto ai suoi vecchi tifosi durante l'intervallo dell'amichevole contro il Wolfsburg. Da martedì, dunque, gruppo al completo: si prepareranno le due amichevoli consecutive contro il Leeds a Dublino (sabato 9 agosto alle 16) e contro il Chelsea a Londra (domenica 10 agosto alle 16). Tutto in vista dell'esordio ufficiale della stagione, previsto per domenica 17 agosto alle 21:15 a San Siro contro il Bari in occasione dei 32esimi di Coppa Italia.

Milan, Comotto va in prestito allo Spezia

Con ogni probabilità, si staccherà dai compagni Christian Comotto, giovane classe 2008 a segno ieri con un cucchiaio di personalità su rigore, da lui stesso procurato, nello 0-9 sul Perth Glory. Il figlio d'arte (suo padre, Gianluca, ha vestito, tra le altre, le maglie di Fiorentina e Torino) ha già da giorni un accordo con lo Spezia per una stagione di formazione e di esperienza in Serie B, lì dove si son fatti le ossa Daniel Maldini e Pio Esposito. Salvo sorprese, il passaggio in Liguria, ritardato per volere di Allegri di portare il ragazzo in tournée, sarà confermato con alcuni bonus per lo Spezia legati all'utilizzo e al rendimento del calciatore.

Comotto sogna come Tonali: "Un mio punto di riferimento"

Ieri, intanto, Comotto ha rubato la scena. La personalità non gli è mai mancata e si è forgiata soprattutto nell'ultima stagione, giocata ampiamente da sotto età con la Primavera rossonera con 36 presenze e 4 gol. Nel settore giovanile del Milan ha condiviso il percorso col coetaneo Francesco Camarda, a cui deve il passaggio in rossonero: è stata proprio l'amicizia con il bomber a convincerlo a scegliere il Milan e non l'Inter, ad un passo dall'accordo con i nerazzurri. E ora sogna un percorso alla Tonali: «Tonali - ha rivelato Comotto - è un mio grandissimo punto di riferimento, oltre ad essere un grandissimo giocatore è anche un mio amico. Mi dà qualche consiglio».