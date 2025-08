Milan, presentazione Modric diretta: segui la conferenza stampa live

Oggi è il Modric day in casa Milan. Il centrocampista croato, che ha lasciato il Real Madrid, è un nuovo giocatore dei rossoneri ed è pronto a presentarsi in conferenza stampa. Il centrocampista croato risponderà alle domande dei giornalisti per poi spostarsi nello store di Via Dante per incontrare i tifosi. Segui la giornata su Il Corriere dello Sport - Stadio: aggiornamenti in tempo reale.