Allegri dopo la sconfitta con il Chelsea: "Giocato meglio in dieci. Sono sereno"

Il Chelsea ha battuto il Milan in amichevole con il punteggio di 4-1. Il test però è stato indirizzato dall'espulsione in avvio del giovane Coubis, che ha lasciato i rossoneri in dieci uomini per circa 70 minuti. Così Max Allegri a fine gara ai microfoni di Sky Sport: "Sono sereno perché abbiamo finito una parte importante di preparazione senza infortuni, questa è la cosa più importante. Da martedì ci prepareremo per la Coppa Italia, dove i nuovi avranno la possibilità di lavorare per migliorare la loro condizione. Abbiamo giocato meglio in dieci perché eravamo più ordinati ma da ora servirà usare di più la testa perché domenica in Coppa sarà una gara da dentro o fuori. Siamo migliorati difensivamente come squadra, però bisogna continuare a lavorare. C'è delusione per la sconfitta ma questo non cambia il valore dei ragazzi".