Gimenez: "Sogno lo scudetto con il Milan e con Allegri sarà una grande stagione"

Con la sconfitta contro il Chelsea , sono terminate le amichevoli pre campionato del Milan . La stagione dei rossoneri partirà il 17 agosto con la sfida di Coppa Italia contro il Bari. Un ruolo centrale nel Milan 25/26 lo avrà Santiago Gimenez , arrivato a metà della scorsa stagione, dunque alla sua prima annata completa con i rossoneri. L'attaccante messicano si è sbloccato nella partita pareggiata contro il Leeds e ai microfoni di Sky Sport ha affermato: "Le sensazioni sono buone. Allegri ? Credo sia un allenatore che unisce molto la squadra, che lavora con grande intensità. Dal primo giorno a Milanello sono stato sicuro che sarà una grande stagione . Con l'allenatore quando lavori devi andare forte, ma poi c’è spazio per la gioia, per la famiglia, per la squadra. Credo che Allegri abbia la combinazione migliore”.

Milan, le parole di Gimenez

Fin dalle prime parole, l'impronta verso la vittoria di Luka Modric è stata chiara, e l'ha ribadita anche Gimenez: "È sempre un sogno vincere lo scudetto. Bisogna lavorare giorno dopo giorno, passo dopo passo. L’arrivo di Modric, che ha vinto tanti titoli, sicuramente ci motiverà. L'impressione è molto bella e anche gli obiettivi sono ambiziosi, perché siamo in un club grande come il Milan. Dobbiamo esserne all’altezza, lavorare duro e sono sicuro che sarà una bella stagione. Io sono lo stesso Santiago, ma con più fame, più voglia e soprattutto più passione. Nel mercato invernale è difficile, nuova squadra, situazione non semplice. Ma ora ricomincia tutto da zero. Ho tanta voglia e credo molto in me stesso e nella squadra. Daremo tutto per raggiungere gli obiettivi”.