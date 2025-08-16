Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Allegri prima di Milan-Bari: "I nuovi si sono integrati bene, sfida importante a livello mentale"

Le parole dell'allenatore alla vigilia della partita stagionale: "La Coppa Italia è uno dei tre nostri impegni stagionali"
2 min
"C'è grande entusiasmo e ringraziamo tutti i tifosi che domani arriveranno allo stadio". Il Milan è pronto all'esordio stagionale davanti al proprio pubblico. Nel primo impegno ufficiale del 2025/26, i rossoneri ospiteranno il Bari nella sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Alla vigilia della partita, Massimialiano Allegri ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset: "Dovremmo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilità, ordinata e di grande tecnica".

Allegri: "Dobbiamo avere grande rispetto del Bari"

La partita contro il Bari sarà la prima nella San Siro rossonera per i sette nuovi arrivi. Proprio sul mercato ha parlato Allegri: "Credo che il Milan, la società abbia lavorato molto bene. Tare ha lavorato molto bene. I nuovi si sono integrati molto bene: c'è un buono spirito". Quindi, l'allenatore ha rilasciato un commento sull'avversario: "Dovremmo avere grande rispetto del Bari, squadra organizzata e con un buon allenatore: ha fatto una buona preparazione". Sugli obiettivi stagionali: "Domani conta la vittoria, dobbiamo cercare di andare avanti per arrivare a maggio alle finali. La Coppa Italia è uno dei nostri tre obiettivi ed è una partita per noi molto importante a livello mentale".

