Milan, Boniface a un passo: attesa la risposta del Bayer Leverkusen

Victor Boniface è a un passo dal diventare il nuovo attaccante del Milan. La dirigenza del club rossonero è al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo nel reparto offensivo in vista della stagione pronta a iniziare, e il candidato numero uno è il giocatore del Bayer Leverkusen, che ha superato anche Hojlund. Il Milan ha inviato un'offerta ufficiale al club tedesco.