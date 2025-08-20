Milan, Boniface a un passo: attesa la risposta del Bayer Leverkusen

Victor Boniface è a un passo dal diventare il nuovo attaccante del Milan. La dirigenza del club rossonero è al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo nel reparto offensivo in vista della stagione pronta a iniziare, e il candidato numero uno è il giocatore del Bayer Leverkusen, che ha superato anche Hojlund. Il Milan ha inviato un'offerta ufficiale al club tedesco.
Boniface vicino al Milan
Victor Boniface, venticinque anni a dicembre, è prossimo a diventare il rinforzo per rinforzare l'attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Il calciatore nigeriano con il Bayer Leverkusen ha vinto sotto la gestione Xabi Alonso sia la Bundesliga che la Coppa di Germania. Nello specifico, per lui sono 22 i gol segnati (e 11 assist serviti) in 44 gare nel campionato tedesco.