Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Milan, Boniface a un passo: attesa la risposta del Bayer Leverkusen

Il nigeriano è il favorito per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Allegri. Inviata un'offerta ufficiale
Milan, Boniface a un passo: attesa la risposta del Bayer Leverkusen© Getty Images
1 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Victor Boniface è a un passo dal diventare il nuovo attaccante del Milan. La dirigenza del club rossonero è al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo nel reparto offensivo in vista della stagione pronta a iniziare, e il candidato numero uno è il giocatore del Bayer Leverkusen, che ha superato anche Hojlund. Il Milan ha inviato un'offerta ufficiale al club tedesco.

Boniface vicino al Milan

Victor Boniface, venticinque anni a dicembre, è prossimo a diventare il rinforzo per rinforzare l'attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Il calciatore nigeriano con il Bayer Leverkusen ha vinto sotto la gestione Xabi Alonso sia la Bundesliga che la Coppa di Germania. Nello specifico, per lui sono 22 i gol segnati (e 11 assist serviti) in 44 gare nel campionato tedesco.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Gattuso a MilanelloLe condizioni di Leao

Milan, i migliori video