Milan, De Winter si presenta: "Allegri? All'inizio non mi piaceva. E sul mio ruolo..."

Il centrale belga ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da rossonero. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa
2 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Koni De Winter è pronto per iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Il centrale belga ha firmato un quinquennale con il Milan e oggi, durante la conferenza stampa di presentazione, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo il trasferimento.

"Difficile dire di no al Milan"

"Gli ultimi mesi sono stati speciali prima la convocazione con il Belgio, che fa sempre piacere, e poi l'arrivo in rossonero". Così Koni De Winter ha raccontato le sensazioni provate dopo l'ultima, ottima, stagione al Genoa. A proposito della nuova avventura ha dichiarato: "A San Siro ho sempre giocato bene, si crea un ambiente incredibile. È bello giocare qui. Quando ho saputo della trattativa ero a Genova con la mia famiglia e il mio procuratore mi ha detto che c'era questo interessamento. È difficile dire no ad una squadra come il Milan, è successo tutto velocemente".

Il rapporto con Allegri e il suo ruolo in campo

Il centrale belga ha poi spiegato il suo rapporto con Allegri, che ritrova al Milan dopo l'esperienza alla Juventus: "Con lui ho passato i primi mesi da professionista, mi ha anche fatto esordire. Mi metteva sempre terzino e non mi piaceva, ma adesso può mettermi dove vuole, basta che mi mette in campo - ha dichiarato con il sorriso -. Sono un difensore centrale, poi gli altri ruoli li faccio comunque. Ho giocato sia a tre che a quattro, per me è uguale".

