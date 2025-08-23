Milan, Tare: "Boniface? Sapevamo delle problematiche, vogliamo prendere la decisione giusta"

Nel prepartita di Milan-Cremonese , ai microfoni di DAZN, è intervenuto Igli Tare . Il dirigente rossonero ha affrontato i temi caldi del mercato, a partire da Victor Boniface . Sul centravanti nigeriano, arrivato nei giorni scorsi a Milano per le visite mediche, Tare ha spiegato: " Non sono stati supplementi di visite . Sapevamo delle problematiche del passato, stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Le sue qualità sono indiscutibili. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta per questa situazione ".

Una scelta che dovrà arrivare a breve, visto che il mercato si avvia ormai alle battute conclusive: "Ovvio, tra poco finisce il calciomercato (ride, ndr). A breve discuteremo insieme anche all’allenatore e prenderemo una decisione finale. Deadline? Non ci mettiamo pressione addosso, al massimo la mettiamo agli altri". Il discorso si è poi spostato sulle operazioni in uscita, che hanno già portato a diverse cessioni importanti. Tare ha voluto sottolineare il lavoro di squadra: "Hai fatto bene a farmi questa domanda. Dietro tutto questo lavoro fatto in questi tre mesi c’è un gruppo decisivo. Insieme a Furlani, Ibra, Moncada e lo stesso Allegri, che con il suo staff ha fatto un lavoro eccezionale nella valorizzazione di questi giocatori che noi abbiamo ceduto. È stato un lavoro fantastico di tutto questo gruppo: ognuno ha un ruolo importante".

Non è escluso, comunque, che altri giocatori possano partire nei prossimi giorni, come confermato dallo stesso dirigente: "Stiamo valutando tutte queste situazioni. Giocando una partita a settimana insieme a Max stiamo valutando le cose migliori da fare. Sicuramente vogliamo creare un gruppo fantastico e forte, una squadra determinata. Questo club e questo stadio se la merita". Tare non ha nascosto l’emozione per il suo nuovo incarico in rossonero: "Sono molto emozionato come chiunque ha indossato questa maglia. Lavorare per questa società per me è un grande sogno. Allo stesso tempo so cosa vuol dire lavorare, quindi ho grande umiltà, grande voglia e determinazione. La storia di questo Club ti insegna che le vittorie sono quelle che contano". Infine, una battuta sul mercato in entrata, e in particolare sulla possibilità che il Milan cerchi un rinforzo in difesa: "Allegri le ha chiesto un centrale? No".