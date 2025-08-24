Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan, Boniface torna in Germania dopo le visite: la posizione del club

La società rossonera chiamata a prendere una decisione per l'attaccante. Tra le possibili alternative Vlahovic e Nicolas Jackson
Milan, Boniface torna in Germania dopo le visite: la posizione del club© LAPRESSE
2 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Victor Boniface è tornato in Germania. Dopo aver svolto le visite mediche nei giorni scorsi a Milano, l'attaccante nigeriano ha fatto ritorno a Leverkusen. Il motivo? L'esito delle visite non ha convinto a pieno il Milan, che ha deciso così di prendersi del tempo prima di decidere se completare l'acquisto del calciatore oppure optare per un nuovo profilo in attacco.

Riflessioni per Boniface: le possibili alternative

Mentre la prima uscita di campionato ha visto i rossoneri sconfitti a sorpresa a San Siro per 2-1 contro la neopromossa Cremonese, la dirigenza si è presa del tempo di riflessione per capire se completare l'ingaggio di Boniface od optare per un altro attaccante. Le alternative al nigeriano sono rappresentate da Dusan Vlahovic, per il quale però le richieste della Juventus e del calciatore serbo sarebbero di circa 30 milioni di euro per il cartellino in favore del club bianconero, 6 milioni annui al classe 2000 e circa 15 milioni di commissioni alla firma per il suo entourage. Oltre a Vlahovic, un'altra pista potrebbe essere Nicolas Jackson, esubero del Chelsea, e che potrebbe partire a prezzo di saldo. Da monitorare le situazioni relative a Conrad Harder, talento classe 2005 dello Sporting Lisbona e Breel Embolo, classe 1997 in uscita dal Monaco.

