Il ds del Leverkusen allontana Boniface dal Milan: "Questione chiusa"

Il direttore sportivo del club tedesco ha dato per sfumato l'affare per l'attaccante nigeriano, si attendono aggiornamenti da parte dei rossoneri
2 min
Il trasferimento al Milan di Victor Boniface potrebbe essere definitivamente saltato. Ieri l'attaccante nigeriano è rientrato in Germania dopo le visite mediche più approfondite richieste dal club di via Aldo Rossi, un segnale poco incoraggiante seguito dalle ultime dichiarazioni del direttore sportivo del Bayer Leverkusen. Simone Rolfes ha infatti chiuso al passaggio in rossonero di Boniface.

Le parole del ds tedesco

Intervistato dalla Bild, il ds del Bayer Simon Rolfes ha sottolineato che il ritorno di Boniface al Leverkusen è un chiaro segnale del mancato trasferimento al Milan: "Se Boniface rientrerà allora l'affare sarà saltato. Non è un segreto". Il dirigente ha poi specificato: "Non credo che la trattativa si possa riaprire". Un messaggio chiaro quello del direttore sportivo. Adesso si attendono novità da parte del Milan dopo le ultime, dubbiose, dichiarazioni di Igli Tare nel prepartita di San Siro contro la Cremonese.

