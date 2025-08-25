Milan, Allegri chiude la porta: priorità alla difesa

In casa Milan si sperava in una partenza al Max , ma così non è stato. E non è una novità con Allegri sulla panchina rossonera: unendo le due avventure a Milano del tecnico livornese, si contano tre sconfitte consecutive all'esordio in campionato contro tre neopromosse, avendo perso contro la Sampdoria nel 2012, contro l'Hellas Verona nel 2013 e contro la Cremonese sabato sera; anche l'anno scorso, tra l'altro, Pulisic e compagni iniziarono la Serie A con il passo falso casalingo contro il Torino, raggiunto solo nel finale per il definitivo 2-2. Ogni stagione, però, ha la sua storia e i precedenti contano il giusto. A favorire il ko contro la squadra Davide Nicola, per esempio, sono state due enormi disattenzioni difensive e la poca cattiveria in fase di conclusione.

L'irritazione di Allegri

Allegri lo ha sottolineato con forza al termine del match: «Abbiamo perso perché bisogna percepire il pericolo: quando non hai la palla e non percepisci il pericolo puoi prendere gol in qualsiasi momento. Bisogna alzare l'attenzione e la percezione. La prima cosa a fare è abbassare il numero delle reti subite, se no è impossibile. Non possiamo uscire dal campo avendo subito due gol in cui eravamo in superiorità numerica. Non si possono prendere due gol in quel modo lì». Il fastidio, dal desk della conferenza stampa, lo si è percepito. L'irritazione pure. Allegri, nei due mesi di lavoro con la squadra, ha cercato subito di sistemarne i grossi difetti difensivi, ma alla prima partita vera il castello è crollato.

La costante

È come se la fase difensiva rossonera non guardasse negli specchietti prima di accendere il motore e partire. I gol della Cremonese, infatti, sono arrivati con Gabbia e compagni sì in superiorità numerica, ma capaci di lasciar completamente liberi in aria di rigore prima Federico Baschirotto, non coperto da Pavlovic, e poi Federico Bonazzoli per l'1-2 definitivo. Anche in questo caso, non una novità. Negli ultimi due anni, il Milan ha subito tantissimi gol per le classiche disattenzioni difensive. E non ha mai posto ripari adeguati. Ad Allegri, universalmente riconosciuto come maestro della fase difensiva, il compito di provare a migliorare le statistiche della squadra. Il suo mantra, d'altronde, non l'ha smentito neanche con il ritorno a Milano: se si subisce di meno, si va più in alto. E il Milan, che ha iniziato malissimo la stagione, ha il dovere di correre subito ai ripari, percependo il pericolo generale di un'altra stagione triste.